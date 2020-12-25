Эксперт: космодром в Дагестане даст импульс развитию всей северной части республики

Адрес: улица Магадова, 20, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, 367000 Координаты: 42.98543, 47.49876; N42°59'7", E47°29'55" Построен в 1866 г., представляет собой полосатый красно-белый восьмигранник высотой 27 метров, установленный на высоте 84 метра над уровнем моря. В настоящее время выше маяка в Махачкале лишь телебашня. Наверх ведет крутая винтовая лестница с 117 ступенями. Дальность видимости его света 24 мили, это почти 50 км. Сейчас находится в ведении Гидрографической службы Военно-морского флота Министерства обороны РФ.

Генеральный директор ОАО "Корпорация развития Дагестана" Артур Алибеков также отметил, что реализация проекта послужит развитию туризма в республике

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Частный космодром компании Success Rockets, который планируется построить в малонаселенной северной зоне Дагестана, даст импульс для развития целого ряда высокотехнологичных отраслей. Такое мнение высказал ТАСС Артур Алибеков - генеральный директор ОАО "Корпорация развития Дагестана", которое выступает партнером проекта.

Ранее в четверг в пресс-службе российской компании Success Rockets сообщили о планах по строительству в Дагестане первого частного космопорта "Европа". Реализацию проекта планируется начать осенью 2021 года в северной части республики.

"Это северная зона Дагестана, где наименьшая заселенность. Это не какой-то огромный полигон - это небольшой коммерческий космопорт для ракет самого легкого класса, которые выводят спутники на орбиту. <…> В первую очередь это высокотехнологичный проект, который подтягивает за собой развитие других отраслей, формирует высокотехнологичный заказ в регионе - на специалистов, оборудование, обслуживание. Северная зона - одна из самых сложный в части экономического развития, она нуждается в таких проектах, которые позволяют стимулировать развитие других направлений", - сказал Алибеков, добавив, что точное место строительства пока не сообщается.

Он также отметил, что реализация проекта послужит развитию туризма в республике. "Это и туристическая отрасль, потому что все космические полигоны в других странах являются объектами туризма, и все запуски становятся объектами туристического шоу", - пояснил собеседник агентства.

По словам руководителя "Корпорации развития Дагестана", проработка проекта строительства космопорта в Дагестане велась с Success Rockets на протяжении полугода, республика была выбрана для локализации проекта как самый южный регион России.

"Чем южнее, ближе к экватору, тем меньше траектория выхода на орбиту, тем меньше нужно топлива. Дагестан - самый южный регион, поэтому затраты топлива здесь будут меньше, соответственно, большую полезную нагрузку сможет нести каждая ракета", - пояснил Алибеков.