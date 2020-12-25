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Приграничные районы России усилены системами ПВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские военные усилили систему разведки и противовоздушной обороны (ПВО) в приграничных районах. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Он отметил, что развивалась система ПВО. В первую очередь наращивалась система разведки воздушного пространства в приграничных районах РФ. По его словам, увеличены огневые возможности средств ПВО, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами.

Герасимов уточнил, что в войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено около 1700 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения.

«Для обеспечения безопасности РФ с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования ВМФ», - сказал Герасимов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
СФ
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