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Naked Science

На МКС установили новый шлюзовой модуль

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«Колокол» шлюзового модуля Bishop на борту МКС: взгляд художника
«Колокол» шлюзового модуля Bishop на борту МКС: взгляд художника.
Источник изображения: Nanoracks

На днях Международная космическая станция обзавелась новым шлюзовым модулем — четвертым по счету и первым, созданным не государственным космическим агентством, а частной компанией.

Новый шлюз Bishop позволит отправлять полезную нагрузку с борта МКС открытый космос. Его разработчик, техасский стартап Nanoracks, уже поставлял на станцию некоторое оборудование, такое как стойки для монтажа аппаратуры и системы для запуска микроспутников. Шлюзовый модуль стал самым масштабным проектом компании, которая не скрывает своих планов в итоге вывести на орбиту собственную космическую станцию.

По конструкции модуль Bishop — это 907-килограммовый «колокол», закрепленный на внешней оболочке модуля Tranquility американского сегмента МКС. Работающие на борту астронавты могут загружать его изнутри, открывая герметичную крышку. Здесь могут проходить эксперименты в условиях, максимально приближенных к открытому космосу.

Схема устройства модуля

Источник изображения: Nanoracks

При необходимости отправить груз в полет в дело включается манипулятор Canadarm — роботизированная «рука», установленная на внешней поверхности станции. Ухватившись за специальную рукоять, она поднимает модуль и «вытряхивает» его содержимое, после чего возвращает обратно. Такой необычный способ использования отражен и в названии системы — Bishop, что переводится как «шахматный слон».


Новый модуль доставили на МКС на борту грузового корабля SpaceX Dragon, который стартовал с мыса Канаверал 6 декабря. 21-го числа шлюз закрепили на станции. До сих пор на МКС использовали три подобных модуля: два — основных, через которые перемещаются люди и грузы, и один — на японском модуле JEM, предназначенный для выведения микроспутников. Однако Bishop намного вместительнее: по словам представителя Nanoracks Брока Хоу (Brock Howe), «в японский шлюз можно поместить максимум микроволновку, а в наш — целый холодильник».

Ожидается, что Bishop будут использовать для массового выведения спутников, прежде всего для коммерческих заказчиков. И первый из таких заказов уже поступил: разработчики из японской компании GITAI забронировали модуль для испытаний роботизированных компонентов в условиях микрогравитации. Модуль рассчитан не менее чем на 10 циклов «выгрузки» в год и 10 лет работы в космосе. Это еще одно свидетельство в пользу того, что срок службы самой МКС продлят.

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