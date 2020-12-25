СМИ: США провалили испытания гиперзвукового оружия из-за "глупых ошибок"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) и американские ВВС провалили испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, проектируемой в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC). Об этом сообщил портал Air Force Magazine со ссылкой на близкие к проекту источники, официально эту информацию не подтверждали.

"Это не из-за проблем с конструкцией, это глупые ошибки", — сказал источник издания.

Отмечается, что в ходе испытаний ВВС и DARPA подняли в воздух самолет телеметрии и очистили зону испытаний, но ракета так и не была выпущена с борта B-52, на котором была установлена.

При этом конкретная причина проблемы не называется. По информации источников издания, в испытаниях была задействована разработка Lockheed Martin.

В сентябре DARPA сообщило об успешных испытаниях двух вариантов концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия, в ходе которых прототипы. В управлении отмечали, что готовы приступить к первым испытаниям в условиях свободного полета. В настоящее время в США разрабатываются несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.