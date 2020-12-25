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Российская газета

Генштаб: Корабли НАТО кратно увеличили активность у границ России

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Источник изображения: rg.ru

Военные корабли НАТО в разы чаще стали заходить в моря, имеющие береговую линию в России. Об этом в четверг на брифинге для иностранных атташе сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, серьезные опасения вызывает кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря​​​. "Увеличилось также количество полетов стратегической авиации США вблизи государственной границы России", - рассказал Валерий Герасимов.

Мероприятия подготовки войск альянса, по словам российского военачальника, проводятся с явно выраженной антироссийской направленностью. Кроме того, в эти мероприятия все чаще вовлекаются внеблоковые страны​​​. "Наблюдается существенный рост военных бюджетов стран НАТО, их военный потенциал, в том числе в области противоракетной обороны, продолжает наращиваться. Это оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений. Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия, высокой точностью и могуществом боевого оснащения", - отметил начальник российского Генштаба.

Валерий Герасимов рассказал, что наша страна ранее предлагала договориться о снижении военной активности обеих сторон вдоль линии непосредственного соприкосновения. Так, Россия уже предлагала НАТО и США подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации, в частности, о возобновлении диалога по военной линии. Начать, по его словам, можно было бы с консультаций на уровне военных экспертов. "Эти предложения неоднократно доводились, в том числе на Совете "Россия - НАТО", однако никакой реакции на наши инициативы так и не было получено", - подчеркнул генерал Герасимов.

Под предлогом сдерживания России США и НАТО увеличивают число военных учений и у северных границ РФ в Арктике. "В последние годы США и другие страны НАТО активно реализуют комплекс мер по укреплению северного фланга альянса, в том числе увеличивают число учебно-боевых мероприятий, проводимых у наших северных рубежей в Арктике", - рассказал Валерий Герасимов​​​.

При этом российское присутствие в Арктике, заверил иностранных военных атташе генерал Герасимов, связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона. "В том числе с обеспечением безопасности судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ", - пояснил он, подчеркнув, что Россия имеет законное право устанавливать правила плавания в водах, находящихся под ее юрисдикцией, и вести контроль их выполнения другими странами.


Иван Петров

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