В России испытали новейшую зенитную управляемую ракету

В России завершены испытания новейшей зенитной управляемой ракеты «Стрела-9М333». Об этом сообщили в четверг, 24 декабря, в АО «Концерн Калашников».

«Стрела-9М333» предназначена для использования в зенитном ракетном комплексе «Стрела-10М», смонтированном на гусеничном шасси. Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах министерства обороны Российской Федерации», — приводит «РИА Новости» заявление концерна.

Данная ракета предназначена для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.

Она имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. Такая функциональность, по мнению разработчика, является преимуществом над другими ракетами подобного класса.

«Стрела-10» — зенитно-ракетный комплекс, разработанный в СССР в 1970-е годы. Его основная задача заключается в поражении воздушных объектов противника на малых высотах.

В октябре в России завершили комплекс испытаний зенитной ракетной системы С-300В4. Способность поражать гиперзвуковые цели он получил благодаря созданному специально для него боеприпасу, который может поражать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения на дальностях до 400 км.

В июле в ходе испытания были подтверждены уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы гиперзвуковой ракеты «Циркон». «Цирконами» вооружат многоцелевые атомные подлодки, фрегаты и атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».