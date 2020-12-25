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Интерфакс-АВН

При участии российской авиации от боевиков освобожден юго-восток зоны "Идлиб"

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник изображения: Валерий ГерасимовФото с сайта Минобороны РФ

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская боевая авиация участвовала в операции против боевиков в юго-восточной части зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"В начале года в ответ на регулярные обстрелы террористами мирных населенных пунктов, а также на атаки позиций правительственных войск и российских военных объектов сирийская армия при поддержке ВКС РФ была вынуждена провести операцию по освобождению от радикалов юго-восточной части зоны деэскалации "Идлиб", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.

"В результате под контроль правительства страны возвращена значительная часть территории, созданы условия для исключения обстрелов авиабазы "Хмеймим" и города Алеппо", - сказал Герасимов.

"В целом обстановка в Сирийской Арабской Республике имеет тенденцию к стабилизации", - подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

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