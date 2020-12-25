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Военно-промышленный курьер

НАТО от Китая спасает расстояние, зато угроза от Россия рядом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россию в очередной раз сочли главной угрозой для НАТО. На этот раз такое заявление сделал генерал бундесвера.

В начале месяца военно-политический блок назвал Россию главной угрозой для себя на ближайшие десять лет. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание, что на фоне таких высказываний альянс усиливает свое присутствие у границ страны.

Генерал бундесвера и начальник штаба армии Соединенных Штатов в Висбадене Джаред Зембритцки в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что НАТО повернулось на Восток из-за «российской угрозы». Он обратил внимание, что обстановка в Восточной Европы была нестабильной даже до ситуации с Крымом.

На вопрос о том, можно ли назвать Россию главной угрозой, он ответил: «Определенно». «Российская угроза реальна. Россия продолжает вооружаться, массово модернизируя свои вооруженные силы и все яснее демонстрируя стремление к власти. Русские танки — это реальность, как и ракеты и самолеты», — сказал военный.

Как отметил генерал, исламский террор угрожает в большей степени каждому отдельно взятому человеку. «Но мы как военные не можем противостоять ему. А Китай находится довольно далеко от нас территориально», — пояснил он.

Зембритцки уточнил, что в Польше и в еще трех прибалтийских странах есть четыре боевые группы Североатлантического альянса, предназначенные для противостояния российской угрозе. У военно-политического блока в Европе также есть мощные силы, которые готовятся к возможным кризисам, обратил внимание он. Именно это военный назвал реальной сдерживающей силой для россиян, отметила Газета.ру.

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Китай
Польша
Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
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