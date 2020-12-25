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РИА Новости

Точно в цель. В Сети показали возможности новейшей ракеты "Стрела-9М333"

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МОСКВА, 24 декабря/ Радио Sputnik. В России прошли испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333", передает РИА Новости.

Она способна сбивать крылатые ракеты, беспилотники, низколетящие самолеты, а также вертолеты противника.

В АО "Концерн Калашников" сообщили, что "Стрела-9М333" предназначена для использования в зенитном ракетном комплексе "Стрела-10М".

"Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах министерства обороны Российской Федерации", – сообщили в концерне.

Производитель назвал главное преимущество "Стрелы-9М333" перед конкурентами – три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.

Кроме того, "Стрела-9М333" предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех.

Также она способна противодействовать дистанционно-пилотируемым летательным аппаратам и крылатым ракетам.

АО Калашников продемонстрировал видео испытаний, на котором показана ночная стрельба комплекса"Стрела-10М" по объектам, имитирующим цели противника.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сказал эксперт о броневике "Стрела".

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Страны
Россия
Продукция
Стрела-10
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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