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РИА Новости

"Конкуренция обостряется". Военный эксперт о спецлаборатории в Арктике

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Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике
Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил важность работы российских специалистов в этом направлении.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний оружия в условиях Арктики, пустынь и других экстремальных условиях, сообщает РИА Новости.

"На полигоне ЦНИИточмаш завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 миллиметров) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затрудненных (запыление, дождевание) условиях", – рассказали агентству в пресс-службе предприятия.

С начала 1990-х годов содержание испытательной базы не финансировалось, и ее пришлось законсервировать. В итоге лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело.

Руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев отметил, что специалистам удалось восстановить утерянную уникальную технологию тестирования.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил важность работы российских специалистов в этом направлении.

"Как мы знаем, обостряется конкуренция ведущих держав за Арктику. В России есть государственная программа по развитию Арктики, как в экономическом, так и в военном отношении. Действие различных вооружений в условиях Арктики должно ориентироваться на возможность применения в сложных погодных условиях. Соответственно, без испытаний, без серьезной испытательной базы разработка, модернизация вооружений затруднена. Поэтому усилия, которые вкладываются в создание инфраструктуры по базированию, испытанию этого оружия, являются составной частью российской стратегии по расширению, укреплению влияния в арктической зоне. Надо понимать, что конкурирующие страны будут заниматься примерно тем же самым", – сказал Борис Рожин.
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Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
Арктика
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