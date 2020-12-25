Войти
Российская газета

В Петербурге завершили ремонт подлодки "Краснодар"

323
0
0
Источник изображения: Alf van Beem / wikipedia.org

Петербургские корабелы завершили первый плановый ремонт подводной лодки проекта 636.3 "Краснодар" Черноморского флота, Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Кронштадтского морского завода, где проводились работы, Анатолия Белоева.

Ремонт включал в себя докование и сервисное обслуживание. Он проводили в доке "Трех эсминцев", построенном во второй половине XIX века. Длина дока составляет 186,6 метра, ширина - почти 30 метров, глубина - 8,3 метра.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", разработанного ЦКБ "Рубин", была спущена на воду в 2015 году, стала четвертой в серии и получила название "Краснодар". Уточняется, что после окончания ремонта она совершит переход в Средиземное море, где на год войдет в состав российской Средиземноморской эскадры.


Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
636.3
877 Палтус
ЧФ
Похожие новости
15.07.2019
Возвращение "Лады": получит ли ВМФ новые дизельные лодки
10.05.2017
Новая подлодка "Краснодар" прибудет на Черноморский флот в июне
22.12.2015
115 лет на службе России
29.10.2015
Источник: четвертую "Варшавянку" для Черноморского флота передадут ВМФ 5 ноября
31.12.2014
Вторая "Варшавянка" для Черноморского флота официально принята в состав ВМФ России
30.06.2011
Четыре дизель-электрические подводные лодки будут переданы Российскому ВМФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:56
  • 133
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 25.12 11:48
  • 1
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений