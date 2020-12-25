В Петербурге завершили ремонт подлодки "Краснодар"

Петербургские корабелы завершили первый плановый ремонт подводной лодки проекта 636.3 "Краснодар" Черноморского флота, Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Кронштадтского морского завода, где проводились работы, Анатолия Белоева.

Ремонт включал в себя докование и сервисное обслуживание. Он проводили в доке "Трех эсминцев", построенном во второй половине XIX века. Длина дока составляет 186,6 метра, ширина - почти 30 метров, глубина - 8,3 метра.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", разработанного ЦКБ "Рубин", была спущена на воду в 2015 году, стала четвертой в серии и получила название "Краснодар". Уточняется, что после окончания ремонта она совершит переход в Средиземное море, где на год войдет в состав российской Средиземноморской эскадры.

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)