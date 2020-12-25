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ЦАМТО

МНО Литвы заказало дополнительные ПТРК "Джавелин"

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ПТРК Javelin
ПТРК Javelin.
Источник изображения: Lockheed Martin / lockheedmartin.com

ЦАМТО, 24 декабря. По информации МНО Литвы, Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при военном ведомстве Литвы в начале этой недели подписало дополнительный контракт с правительством США на приобретение ПТРК "Джавелин".

Контракт предусматривает поставку дополнительных ракет, пусковых установок и других компонентов. Стоимость контракта составляет 10 млн. долл. Поставку планируется выполнить в 2024 году.

По заявлению Министерства обороны, закупленные ПТРК "Джавелин" существенно усилят боевые возможности Сухопутных войск Литвы и послужат средством сдерживания противника.

Как сообщал ЦАМТО, это не первая покупка ПТРК "Джавелин" для ВС Литвы. Первый контракт ВС Литвы подписали в декабре 2001 года, став первым покупателем данного комплекса в Европе.

В августе этого года МНО Литвы объявило, что в течение десятилетия планирует закупить дополнительные ПТРК "Джавелин" на сумму 104 млн. долл., включая контракт стоимостью 13 млн. долл., подписанный в конце 2019 года. Системы будут переданы различным подразделениям Сухопутных войск Литвы в рамках мер по укреплению оборонительных возможностей страны.

"Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-забыл". Ракета предназначена для поражения в сложных метеорологических условиях и любое время суток бронированной техники, в т.ч. оснащенной динамической защитой, зданий и фортификационных сооружений на дальностях от 75 м до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим. Тандемная боевая часть позволяет атаковать цель во фронтальную проекцию или в слабозащищенную верхнюю с высоты до 150 м.

Применяемый "мягкий пуск" позволяет использовать ПТРК из закрытых помещений в населенных пунктах и снижает возможности противника по выявлению позиции стреляющего.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Продукция
Javelin ПТРК
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