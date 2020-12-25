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Российская газета

Колесный Abrams: необычный макет американского танка замечен в Китае

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Источник изображения: rg.ru

На одной из автомобильных дорог в Китае сфотографировали передвижение макета американского основного боевого танка Abrams. Главным внешним отличием от гусеничного оригинала является применение колесного шасси.

По всей видимости, перед нами образец техники, предназначенный для обозначения сил противника на учениях.

В Народно-освободительной армии существуют целые соединения, выполняющие подобные задачи. Как считают военные эксперты, это позволяет максимально реалистично проводить обучение войск ведению современных боевых действий.

Известно, что Соединенные Штаты намерены поставить Тайваню более сотни М1А2T. Возможно, этим и объясняется начало производства таких изделий.

Смонтированные на автомобилях имитации активно используются в сухопутных формированиях вооруженных сил различных государств, например Израиля и США. Как правило, это макеты Т-72, смонтированные на шасси известных внедорожников Humvee.

Их корпуса выполнены достаточно реалистично и на большом удалении вполне могут сойти за "семьдесят вторые". К тому же такие "танки" при помощи специальных газовых горелок могут изображать стрельбу из орудий и пулеметов и даже выставлять дымовую завесу в случае необходимости.

За океаном также выпускали различные "боевые машины", похожие на Т-80, БМП-2, БМП-3, 2С3, ЗСУ-23-4, которые изготовлялись на базе М551 Sheridan, М48 Patton III и М113.


Алексей Моисеев

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Страны
Израиль
Китай
США
Тайвань
Продукция
2С3 Акация
HMMWV
M1 Abrams
M113 БТР
БМП-2
БМП-3
Т-72
Т-80
Шилка
Проекты
Военные учения
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