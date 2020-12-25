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РИА Новости

Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики

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Аттестация испытательных камер
Аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения в ЦНИИточмаш.
Источник изображения: ЦНИИточмаш

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний оружия в условиях Арктики, пустынь и других экстремальных условиях.

"На полигоне ЦНИИточмаш завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 миллиметров) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затрудненных (запыление, дождевание) условиях", — рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

С начала 1990-х годов содержание испытательной базы не финансировалось, и ее пришлось законсервировать. В итоге лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело.

Руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев отметил, что специалистам удалось восстановить утерянную уникальную технологию тестирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
Арктика
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