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Экономическое обозрение

Испытано «на крыле»: российский авиадвигатель Д-30КП-2 значительно «прирос» в ресурсе

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D-30KP
Двигатель Д-30КП. Источник: npo-saturn.ru.

Показатели ресурсности российского авиадвигателя Д-30КП-2, которые успешно эксплуатируются на самолетах Ил-76 всех модификаций, удалось увеличить почти в полтора раза. Об этом говорится в официальном сообщении завода-производителя силовых установок ПАО «ОДК-Сатурн».


Успех слаженной работы

Проведенный комплекс работ, слаженное взаимодействие коллектива предприятия, дали возможность получить вполне осязаемый конечный результат в виде подтвержденного заключения по прочности авиадвигателей Д-30КП-2 на установленный ресурс в 9500 часов и 4875 циклов. Что, исходя из первоначальных технических характеристик, говорит об увеличении ресурса более, чем в полтора раза, что продлевает срок эксплуатации двигателя «на крыле».

Указанный двигатель сам по себе характеризуется высокой надежностью, заложенной в него выдающимся конструктором авиадвигателей А.Соловьевым. Теперь же, с серьезным приростом в ресурсе, силовая установка, выглядит совершенно конкурентно и привлекательно с точки зрения потребительских качеств, предъявляемых в XXI веке.

Доработка и получение почти удвоенного ресурса было вызвано возросшей интенсивностью полетов Ил-76МД, а также модификаций ТД и Ил-78. В итоге требования практики вызвали к жизни полезные усовершенствования и доработки силовой установки Д-30КП-2 для указанных выше планеров. Об этом говорит главный конструктор ПАО «ОДК-Сатурн» Роман Храмин.


В погоне за ресурсом

Подтвержденный годами эксплуатации ресурс двигателя Д-30КП составляет 6500 часов и 3375 циклов. После работы коллектива предприятия-производителя, тщательного изучения буквально «снятых с крыла» образцов силовых установок, проведенной дефектации деталей и узлов, были проведены доработки и завершены стендовые и эквивалентные испытания Д-30КП-2, в результате которых конструкторскими службами были получены новые ресурсные показатели. В итоге достигнутый результат зафиксирован в заключении о соответствии уровню безопасности и безотказности двигателей нормативному требованию.

Вся фиксация эксперимента и закрепление результатов выполнены при научно-техническом сопровождении Центрального института авиационного моторостроения им. Баранова.

Вместе с увеличением назначенной ресурсности двигателя, завод-изготовитель также работает над улучшением показателей рентабельности ремонта силовой установки, а также над повышением качества используемых материалов и сплавов ради улучшение рыночной привлекательности Д-30КП-2.


Николай Грицай

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Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Д-30КП
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Компании
ЦИАМ им. Баранова
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