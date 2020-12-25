Цензор.НЕТ (Украина): ракетные подразделения в Херсонской области учились уничтожать противника при помощи «Смерчей»

На одном из военных полигонов в Херсонской области, граничащей с Крымом, прошли учения по готовности подразделений к выполнению задач с привлечением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью командования Объединенными силами ВС Украины.

"К практической фазе были привлечены военнослужащие подразделений, которые подчинены командованию Объединенными силами Вооруженных сил Украины и несут боевую службу на южном направлении.

В частности, воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целях условного противника.

По словам командующего Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, защитники юга страны осуществили выдвижение колонной в район временных стартовых позиций, осуществили развертывание, а также выполнили мероприятия подготовки к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.

"В условиях максимально приближенных к боевым, батарея быстро и слаженно осуществила марш и заняла стартовые позиции. После этого она развернулась и отработала точное наведение по определенным целях", - отметил командующий.

Он также добавил, что сейчас занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью. Личный состав действует сплоченно и демонстрирует свое профессиональное мастерство, показывая хороший результат.

"Вместе победим!" - говорится в сообщении.