В Москве прошло заседание Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации

В Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Общественного совета при военном ведомстве. В мероприятии принял участие директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов (с) Минобороны России

В ходе заседания обсуждались показатели заболеваемости COVID-19 в вооруженных силах, деятельность военного ведомства по строительству многофункциональных медицинских центров и поставке медицинского оборудования, а также ряд других вопросов.

Кроме этого, состоялось награждение членов Общестенного совета ведомственными медалями за содействие в решении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации при проведении военной операции в Сирийской Арабской Республике.

В период с 7 по 10 ноября 2019 года делегация Общественного совета при Министерстве обороны России совершила рабочую поездку в Сирию, посетив места дислокации российских военных частей и застав. Фоторепортажи из данной поездки доступны на сайтах газет "Аргументы и факты" и "Московский комсомолец" по ссылкам Российская база "Хмеймим" в Сирии, Общественный совет при Минобороны РФ впервые посетил российские базы в Сирии.

Примечание bmpd. Напоминаем, что в 2016 году по случаю годовщины начала антитеррористической операции российских вооруженных сил в Сирии Центр анализа стратегий и технологий выпустил дополненное издание книги "Сирийский рубеж" под редакцией Максима Шеповаленко.

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