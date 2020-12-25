Войти
Военно-промышленный курьер

Глазами «Охотника» станет ракетоносец «Медведь»

476
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Турбовинтовые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, которые до сих пор остаются единственными в мире серийными самолётами такого типа с турбовинтовыми двигателями тестируют на предмет их совместного использования с беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе, один из экипажей стратегического ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России провёл испытательный полёт, в ходе которого военным дроном управляли с борта «Медведя» - Ту-95.

«Недавно прошли лётные испытания, в ходе которых производилась отработка взаимодействия Ту-95МС с беспилотником, то есть отрабатывалось управление дроном с борта самолёта. Главное - отработать взаимодействие, а там уже не важно, какие будут машины», - приводит издание слова источника.

В перспективе Ту-95МС сможет работать в связке с перспективным тяжёлым ударным беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник», который должен стать первым ударным беспилотником в российской армии. БПЛА с турбореактивным двигателем серии АЛ-3 выполнен по схеме «летающее крыло» и отличается применением технологий, понижающих его заметность средствам радиолокационного обнаружения. «Охотник» оснащён средствами ведения оптико-электронной, радиотехнической и другой разведки, а также скрытым внутри корпуса вооружением.

Взлётная масса тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник» составит около 25 тонн, из которых 2,8 тонны придётся на вооружение. На низкой высоте дрон будет способен развивать сверхзвуковую скорость порядка 1400 км/ч, а дальность полёта «Охотника» составит около 5000 километров. Ранее БПЛА уже испытывали в полёте вместе с истребителем  Су-30СМ и новым многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57 .

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Ту-95
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
26.07.2017
Самый искусный МАКС
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
15.08.2016
Российские летчики отмечают День ВВС
13.08.2014
Гиперзвуковое и дальнобойное
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:56
  • 133
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 25.12 11:48
  • 1
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений