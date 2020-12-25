Глазами «Охотника» станет ракетоносец «Медведь»

Турбовинтовые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, которые до сих пор остаются единственными в мире серийными самолётами такого типа с турбовинтовыми двигателями тестируют на предмет их совместного использования с беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе, один из экипажей стратегического ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России провёл испытательный полёт, в ходе которого военным дроном управляли с борта «Медведя» - Ту-95.

«Недавно прошли лётные испытания, в ходе которых производилась отработка взаимодействия Ту-95МС с беспилотником, то есть отрабатывалось управление дроном с борта самолёта. Главное - отработать взаимодействие, а там уже не важно, какие будут машины», - приводит издание слова источника.

В перспективе Ту-95МС сможет работать в связке с перспективным тяжёлым ударным беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник», который должен стать первым ударным беспилотником в российской армии. БПЛА с турбореактивным двигателем серии АЛ-3 выполнен по схеме «летающее крыло» и отличается применением технологий, понижающих его заметность средствам радиолокационного обнаружения. «Охотник» оснащён средствами ведения оптико-электронной, радиотехнической и другой разведки, а также скрытым внутри корпуса вооружением.

Взлётная масса тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник» составит около 25 тонн, из которых 2,8 тонны придётся на вооружение. На низкой высоте дрон будет способен развивать сверхзвуковую скорость порядка 1400 км/ч, а дальность полёта «Охотника» составит около 5000 километров. Ранее БПЛА уже испытывали в полёте вместе с истребителем Су-30СМ и новым многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57 .