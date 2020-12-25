Первое «Изделие РФ» отправлено на сборку

Заместитель генерального директора — управляющий директор завода «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев объявил о сборке первого «Изделия РФ» - под таким обозначением проходит новый российский авиадвигатель для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

«Широкая кооперация позволила нам в достаточно короткие сроки завершить разработку чертежей, документация была фактически завершена в этом году, и параллельно изделие проектировалось уже полностью в цифре, что позволило оперативно запустить производство первого опытного образца. Первый двигатель «в железе» уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года», — заявил Алексей Соболев РИА Новости.

От отметил, что ещё несколько тестовых образцов двигателя появятся в 2021 году.

Генеральный конструктор «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин добавил, что испытания силовой установки для перспективного бомбардировщика могут проводиться как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.