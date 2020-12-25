"Китай далеко": в бундесвере назвали Россию главной угрозой для НАТО

Генерал бундесвера сравнил угрозы для НАТО со стороны России и Китая

Россию в очередной раз сочли главной угрозой для НАТО. На этот раз такое заявление сделал генерал бундесвера. Он рассказал о размещенных в Польше и Прибалтике силах альянса, направленных на сдерживание РФ. В начале месяца военно-политический блок назвал Россию главной угрозой для себя на ближайшие десять лет. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание, что на фоне таких высказываний альянс усиливает свое присутствие у границ страны.

Генерал бундесвера и начальник штаба армии Соединенных Штатов в Висбадене Джаред Зембритцки в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что НАТО повернулось на Восток из-за "российской угрозы». Он обратил внимание, что обстановка в Восточной Европы была нестабильной даже до ситуации с Крымом.

На вопрос о том, можно ли назвать Россию главной угрозой, он ответил: «Определенно». «Российская угроза реальна. Россия продолжает вооружаться, массово модернизируя свои вооруженные силы и все яснее демонстрируя стремление к власти. Русские танки - это реальность, как и ракеты и самолеты», - сказал военный.

Как отметил генерал, исламский террор угрожает в большей степени каждому отдельно взятому человеку.

"Но мы как военные не можем противостоять ему. А Китай находится довольно далеко от нас территориально", - пояснил он.

Зембритцки уточнил, что в Польше и в еще трех прибалтийских странах есть четыре боевые группы Североатлантического альянса, предназначенные для противостояния российской угрозе. У военно-политического блока в Европе также есть мощные силы, которые готовятся к возможным кризисам, обратил внимание он. Именно это военный назвал реальной сдерживающей силой для россиян.

В начале декабря в докладе о реформировании альянса «НАТО - 2030», который опубликовали по итогам консультаций глав МИД альянса, Россию назвали главной военной угрозой для НАТО как минимум до 2030 года. Согласно докладу, альянс собирается усиливать свои возможности по сдерживанию Москвы, продолжая вместе с тем диалог о мирном сосуществовании на базе Совета Россия - НАТО. Как указали в документе, НАТО готова вести диалог лишь с позиции силы.

На второе место в качестве угрозы своей безопасности организация поставила Китай и только на третье - международный терроризм.

В документе отмечается, что НАТО собирается внимательно следить за сотрудничеством Москвы и Пекина, в особенности в военно-технической сфере.

«Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией», - констатировали в докладе.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя этот документ, сказал, что заявления об «угрозах» НАТО со стороны РФ и иных государств необходимы для преодоления разногласий внутри самого военно-политического блока. «Внешние «пугала» нужны прежде всего для того, чтобы преодолеть трения внутри альянса и вообще чтобы попытаться вернуть ощущение бодрости организму с «умершим мозгом», вспоминая выражение [президента Франции Эмманюэля] Макрона», - написал сенатор в Facebook.

Как заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства, НАТО рассматривает Москву своей главной угрозой и на этом фоне наращивает военный потенциал у российских границ. "В 2020 году расширилась география вызовов для нашей страны, возросла роль военной силы в решении международных проблем. НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ", - констатировал министр.

Вашингтон, по его словам, в текущем году увеличил на 15% присутствие своих боевых самолетов и кораблей возле рубежей РФ.

Шойгу обратил внимание, что США ведут планомерные действия по наращиванию своей военной силы вблизи России. Вашингтон, в частности, организовал передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, отметил российский министр. Кроме того, по его словам, наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе.

"Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе и сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей-носителей высокоточного оружия", - сказал министр. Он заверил, что ВС РФ внимательно отслеживали эти и другие учения и принимали зеркальные меры.

Кристина Сизова