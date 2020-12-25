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ТАСС

Запуск спутника "Обзор-Р" состоится в третьем квартале 2021 года

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

На его борту находится радиолокатор, который позволит получать изображение с разрешением до одного метра

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Запуск радиолокационного спутника "Обзор-Р" с космодрома Плесецк запланирован на третий квартал 2021 года, следует из госконтракта, опубликованного на портале госзакупок.

"Целью выполнения СЧ ОКР [составная часть опытно-конструкторской работы] является обеспечение <...> проведения запуска в третьем квартале 2021 года КА [космический аппарат] "Обзор-Р" № 1 с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1а", - говорится в документе.

"Обзор-Р" - радиолокационный спутник, предназначенный для съемки в Х-диапазоне в любое время суток (вне зависимости от погодных условий). Аппарат создает российский Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара).

Данные со спутников "Обзор-Р" будут использоваться в МЧС России, Минсельхозе и Росреестре с целью картографирования, мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявления потенциально опасных геологических процессов, объектов и явлений в районах строительства, обеспечения задач природопользования, поиска полезных ископаемых.

На борту спутника установлен радиолокатор на базе активной фазированной антенной решетки, который позволит получать изображение с разрешением до одного метра.

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Россия
Компании
МЧС
Проекты
АФАР
Плесецк
Союз-2 РН
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