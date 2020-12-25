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Известия.ru

Прошли совместные учения России и Сирии

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Российские и сирийские военные провели совместную тренировку. Подразделения отразили атаку диверсантов на пункт обеспечения, сообщает телеканал «Известия». Отработали совместные действия на суше, воде и в воздухе. В тренировке участвовало около 15 военных кораблей. Моряки также обнаружили водолазов-диверсантов, отразили атаку беспилотников.

Российские и сирийские военные провели совместную тренировку. Подразделения отразили атаку диверсантов на пункт обеспечения, сообщает телеканал «Известия». Отработали совместные действия на суше, воде и в воздухе. В тренировке участвовало около 15 военных кораблей. Моряки также обнаружили водолазов-диверсантов, отразили атаку беспилотников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА
Военные учения
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