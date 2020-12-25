Прошли совместные учения России и Сирии

Российские и сирийские военные провели совместную тренировку. Подразделения отразили атаку диверсантов на пункт обеспечения, сообщает телеканал «Известия». Отработали совместные действия на суше, воде и в воздухе. В тренировке участвовало около 15 военных кораблей. Моряки также обнаружили водолазов-диверсантов, отразили атаку беспилотников.

Российские и сирийские военные провели совместную тренировку. Подразделения отразили атаку диверсантов на пункт обеспечения, сообщает телеканал «Известия». Отработали совместные действия на суше, воде и в воздухе. В тренировке участвовало около 15 военных кораблей. Моряки также обнаружили водолазов-диверсантов, отразили атаку беспилотников.