Войти
Известия.ru

Фрегат «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран»

269
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» в ходе испытаний впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Сегодня с борта фрегата впервые выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», который корабль получил в ходе модернизации», — говорится в заявлении.

«Маршал Шапошников» был заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Фрегат вошел в боевой состав ТОФ в феврале 1986 года. В 2016 году фрегат был отправлен на ремонт и модернизацию в Центр судоремонта «Дальзавод» (Приморский край).

В декабре подводная лодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залп сразу четырьмя баллистическими ракетами «Булава» по полигону Чижа под Архангельском. Согласно подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет «успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа».

В ноябре новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые применил комплекс «Пакет» против подлодки условного противника.

Кроме того, данный корвет также впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели в заливе Петра Великого в Приморье. Ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 км от боевого корабля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Пётр Великий
Компании
Дальзавод
Янтарь ПСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
955 Борей
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
25.05.2020
Обновление по Тихому: для чего ТОФ вооружают новыми кораблями
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
06.03.2015
Чего ждать от российского Тихоокеанского флота в 2015 году ("The Diplomat", Япония)
29.07.2013
В большое плавание
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:56
  • 133
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 25.12 11:48
  • 1
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений