Фрегат «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран»

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» в ходе испытаний впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Сегодня с борта фрегата впервые выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», который корабль получил в ходе модернизации», — говорится в заявлении.

«Маршал Шапошников» был заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Фрегат вошел в боевой состав ТОФ в феврале 1986 года. В 2016 году фрегат был отправлен на ремонт и модернизацию в Центр судоремонта «Дальзавод» (Приморский край).

В декабре подводная лодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залп сразу четырьмя баллистическими ракетами «Булава» по полигону Чижа под Архангельском. Согласно подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет «успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа».

В ноябре новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые применил комплекс «Пакет» против подлодки условного противника.

Кроме того, данный корвет также впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели в заливе Петра Великого в Приморье. Ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 км от боевого корабля.