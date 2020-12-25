Украинские военные вблизи Крыма нанесли удар по условному противнику

Украинские ракетчики тренировались наносить ракетные удары по условному противнику в Херсонской области. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины на странице в Facebook.

«На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области проводятся занятия по готовности ракетных подразделений к выполнению задач по назначению с привлечением ракетной батареи реактивной системы залпового огня «Смерч», — говорится в заявлении.

В частности, военные отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целям условного противника.

По словам командующего объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, батарея быстро и слаженно заняла стартовые позиции. После этого она развернулась и отработала точное наведение по определенным целям.

Он добавил, что в настоящее время занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью.

На прошлой неделе вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов стать одним из ключевых союзников США и НАТО в черноморском регионе. По ее словам, системное взаимодействие двух стран обеспечит большую безопасность в регионе.

В начале декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стремится расширить взаимодействие с Североатлантическим альянсом и проводить больше учений НАТО на своей территории, пишет «Газета.ру». Он также отметил стремление Украины к членству в альянсе.

Кроме того, в августе украинские военные провели масштабные учения в Херсонской области вблизи Крыма. В ходе маневров использовались зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» и «Оса-АКМ». В частности, прошла проверка готовности сил противовоздушной обороны реагировать на воздушное нападение.