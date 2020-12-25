Украина намерена сэкономить на вывозе своих ядерных отходов в Россию

Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» с 2021 года планирует прекратить вывоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию.

Соответствующее заявление временно исполняющего обязанности президента «Энергоатома» Петра Котина опубликовала пресс-служба компании.

«Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ», — сказал Котин. Он отметил, что доставка первой партии отработавшего ядерного топлива с Южно-Украинской АЭС в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ожидается в мае следующего года.

Также Котин прогнозирует, что к маю 2021 года будет устранено последнее препятствие, которое не позволяет начать эксплуатацию ЦХОЯТ — завершится достройка подъездного железнодорожного пути к хранилищу на участке «Вильча — Янов».

По версии украинской стороны это поможет «Энергоатому» сэкономить до двухсот миллионов долларов в год. «Сегодня мы платим России от 150 до 200 миллионов долларов в год за вывоз отработавшего ядерного топлива с трех наших атомных станций - Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской. На Запорожской станции есть свое хранилище», - пояснил глава Энергоатома.

Согласно договору с Российской Федерацией, украинское отработавшее ядерное топливо, которое до нынешнего года вывозилось на переработку и временное хранение в РФ, Украина обязалась забрать по истечении 50-летнего срока.