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Военно-промышленный курьер

США продолжают накачивать Прибалтику свои оружием

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Источник изображения: vpk-news.ru

Конгресс США одобрил проект бюджета на сумму $ 2,3 триллиона, который предусматривает в 2021 году предоставление военной помощи Эстонии, Латвии и Литве на сумму $ 168,7 миллиона (€ 138,2 млн).

Впервые финансы выделяются в рамках новой «Балтийской инициативы безопасности», пишет err.ee.

«Решение Конгресса США показывает, что наш главный союзник привержен защите нашего региона и понимает существующие здесь угрозы. Мы ценим это и готовы к дальнейшему развитию ценного и последовательного сотрудничества с США на всех уровнях. Решение Конгресса подтверждает, что Соединенные Штаты рассматривают Эстонию и другие страны Балтии как надежных союзников, которые также берут на себя ответственность за собственную оборону, вкладывают значительные средства в развитие своего оборонного потенциала и вносят вклад в международные операции вместе с союзниками», — заявил эстонский министр обороны Юри Луйк.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, это решение является положительным и реальным результатом особых долгосрочных отношений между Эстонией и США. В достижении этого также сыграло важную роль наше посольство в Вашингтоне, которое проделало огромную работу, чтобы страны Балтии заняли прочное место в ежегодной оборонной деятельности США.

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Латвия
Литва
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Эстония
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