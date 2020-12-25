Российский бомбардировщик подружился с беспилотником

Россия не намерена отставать от США в создании ведомых беспилотников. Вчера, 23 декабря, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что стратегический ракетоносец Ту-95МС отработал управление дроном.

«Недавно прошли лётные испытания, в ходе которых производилась отработка взаимодействия Ту-95МС с беспилотником, то есть отрабатывалось управление дроном с борта самолёта. Для этих испытаний привлекался строевой Ту-95МС, дооборудованный специальной аппаратурой для управления дроном», — сообщили в ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС Источник изображения: tass.ru

В ВКС РФ система с беспилотным ведомым может найти применение для доразведки местоположения перемещающихся целей, когда стратегический самолёт уже находится в воздухе. Также возможно использование беспилотника в качестве воздушной цели-приманки для отвлечения авиации и сил ПВО противника от самого самолёта. При этом в ТАСС не приводят информации о деталях испытаний. Неизвестной остаётся и модель беспилотника, задействованного в тестировании.