Россия восстановила проект по тестированию оружия в экстремальных условиях

ЦАМТО, 24 декабря. ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний оружия в условиях Арктики, пустынь и других экстремальных условиях.

"На полигоне ЦНИИточмаш завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 мм) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 град. С и затрудненных (запыление, дождевание) условиях", – рассказали "РИА Новости" в пресс-службе предприятия.

С начала 1990-х годов содержание испытательной базы не финансировалось, и ее пришлось законсервировать. В итоге, лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело.

Руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев отметил, что специалистам удалось восстановить утерянную уникальную технологию тестирования.