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Российская газета

Видео: фрегат "Маршал Шапошников" испытал новое оружие

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Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Фрегат "Маршал Шапошников" после проведенной модернизации вышел на испытания в Японское море. О том, как экипаж проводит стрельбы из нового вооружения, рассказывается в свежем сюжете телеканала "Звезда".

На корабле вместо артиллерийских установок АК-100 появилась более совершенная - А-190 "Универсал" калибра сто миллиметров с башней, выполненной по технологии "стелс". Она способна выпускать 80 снарядов в минуту при максимальной дальнобойности в 21 километр.



Зенитный артиллерийский комплекс АК-630 хоть и не относится к новому оружию, своей актуальности не теряет. Шестиствольная установка калибра 30 миллиметров производит до пяти тысяч выстрелов в минуту. Такая очередь способна в буквальном смысле разрезать корпус подлетающей ракеты, самолета или катера.

Также экипаж отработал стрельбы радиолокационными снарядами - они создают ложные мишени в системах наведения условного противника, что позволяет отвести огонь от корабля.

На заключительном этапе испытаний состоятся пуски из ударных ракетных комплексов "Уран" и "Калибр".

"Маршал Шапошников" изначально строился как большой противолодочный корабль (проект 1155), введен в строй в 1985 году. В результате глубокой модернизации переквалифицирован во фрегат, то есть универсальный корабль для борьбы как с подводными, так и с надводными целями. В ходе текущих испытаний помимо стрельб были проверены скоростные характеристики, работа главной энергетической установки - все показатели соответствуют современным кораблям данного класса.


Алексей Иванов

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
А-190
АК-100
АК-630 Ласка
Проекты
пр. 1155
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