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ЦАМТО

В ОАК подведены итоги конкурса "Будущее авиации"

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Стенд ПАО "ОАК"
Стенд ПАО "ОАК" на выставке Indo Defence 2018 в Джакарте.
Источник изображения: Пресс-служба ПАО "ОАК"

ЦАМТО, 24 декабря. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех) подвела итоги конкурса инженерных работ студентов и молодых специалистов "Будущее авиации".

В конкурсе, который на этот раз проходил в онлайн-режиме, приняло участие порядка двух тысяч человек, которые в индивидуальном и командном формате представили 140 проектов.

Первое место занял проект "Внедрение дополненной реальности в авиастроение", разработанный Валерием Тимохиным, Валентиной Никитиной и Романом Злата. "Серебро" досталось проекту Виталия Можайцева - "Моделирование воздействия высокоинтенсивных электромагнитных полей". Замкнул тройку победителей проект "Исследование применимости системы встроенного контроля к перспективным изделиям", представленный Алексеем Гуляевым и Антоном Мишачевым.

В рамках конкурса студенты и молодые специалисты подавали свои разработки по следующим направлениям: цифровые технологии; самодиагностирующиеся конструкции и системы; послепродажное обслуживание; электрический самолет; новые авиационные материалы и покрытия; производственные технологии; лазерные и электромагнитные технологии; развитие региональных авиалиний и малой авиации; безопасность полетов; новые концепции воздушных судов.

Победители конкурса получат денежное вознаграждение из призового фонда, размер которого в этом году составил 750 тыс. рублей. Кроме того, лучшие проекты будут реализованы при поддержке предприятий корпорации, а результаты представленных исследований и разработок будут использованы в создании авиационной техники.

Все проекты, прошедшие в финал, будут направлены на рассмотрение на научно-технических советах ОАК для дальнейших проработки и внедрения, а молодые сотрудники предприятий ОАК, вышедшие в заключительный этап конкурса, будут зачислены в перспективный кадровый резерв корпорации.

Конкурс инженерных работ студентов и молодых специалистов "Будущее авиации" ОАК проводит ежегодно.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
ОАК
Проекты
Электрический самолёт
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