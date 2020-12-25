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Российская газета

Ту-95МС отработал управление беспилотником в полете

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Источник изображения: rg.ru

Экипаж стратегического ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации ВКС России во время очередных испытаний отработал управление беспилотником с борта самолета. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Собеседник уточнил, что летные испытания прошли недавно и для них привлекали строевой Ту-95МС, дооборудованный специальной аппаратурой для управления дроном. Какой при этом применялся беспилотник, источник не рассказал. Также он не подтвердил проведение испытаний с тяжелым ударным стелс-беспилотником "Охотник", однако не исключил такой возможности в будущем.

- Главное - отработать взаимодействие, а там уже не важно, какие будут машины, - сказал источник.

По его словам, что такое взаимодействие в будущем можно будет применять для доразведки местоположения перемещающихся целей, когда "стратег" уже находится в воздухе. Также беспилотники можно использовать, как воздушную цель-приманку для отвлечения авиации и сил ПВО противника от самого самолета.


Яна Шамаева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Проекты
БПЛА
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