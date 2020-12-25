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Российская газета

NI назвал подлодки проекта "Дельфин" примером надежности и мощи

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Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Последние версии атомных подводных лодок проекта 667БДРМ "Дельфин" являются примером надежности и военно-морской мощи. Об этом пишет эксперт по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest Марк Эпископос.

По кодификации НАТО проект носит обозначение "Delta-IV": начиная с проекта Delta I (подлодки проекта 667Б "Мурена"), пишет автор, наблюдался постоянный рост характеристик, особенно в части вооружения, наведения на цель и навигационных показателей. "Дельфин" способен поддерживать подводную скорость до 24 узлов и имеет специальное акустическое маскирующее покрытие, изоляцию шумных компонентов и улучшенные пятилопастные винты. Подлодки этого проекта вооружены 16 баллистическими ракетами Р-29РМУ2 "Синева".

Сейчас на вооружении российской армии находятся шесть подлодок проекта 667БДРМ, седьмая (речь идет о субмарине БС-64 "Подмосковье") была переоборудована в подлодку специального назначения. Есть предположение, что она используется в качестве носителя новых глубоководных аппаратов.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Р-29Р
РСМ-54
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
NATO
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