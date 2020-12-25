Войти
Интерфакс-АВН

Ракета "Союз-2.1б" выведет на орбиту спутники "Ионосфера-М" с космодрома Восточный в 2021 году

447
0
0
Союз-2.1б
Союз-2.1б.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту космические аппараты "Ионосфера-М" №1 и "Ионосфера-М" №2 с космодрома Восточный во втором квартале 2021 года, следует из информации на сайте госзакупок.

Согласно материалам контракта, целью выполнения опытно-конструкторской работы является подготовка наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" к проведению запуска в апреле-июне 2021 года космических аппаратов "Ионосфера-М" № 1 и "Ионосфера-М" № 2 с использованием ракеты-носителя "Союз-2.16" и разгонного блока "Фрегат".

В контракт, согласно документу, также входит выполнение послепусковых работ на стартовом комплексе, работы по очистке районов падения и оценка стоимости отделяющихся частей ракеты-носителя, найденных в районах падения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
Похожие новости
21.12.2020
Запущенные «Союзом-2.1б» спутники OneWeb выведены на орбиту
26.03.2020
Замглавы Роскосмоса: при подготовке ракеты к старту главный контролер — совесть
23.03.2020
Более 30 спутников OneWeb успешно вывели на орбиту
08.07.2019
Российский спутник "Метеор-М" выведен на рабочую орбиту
12.11.2018
Источник: пуск ракеты "Союз-2.1а" с Восточного запланирован на 25 декабря
01.03.2010
Ключевая задача 2010 года - завершить основной объем наземной отработки элементов перспективного ракетного комплекса "Ангара" - Перминов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:48
  • 1
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 25.12 01:31
  • 1
В Калининграде состоялась церемония приема в состав ВМФ новейшего БДК "Петр Моргунов"