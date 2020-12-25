Ракета "Союз-2.1б" выведет на орбиту спутники "Ионосфера-М" с космодрома Восточный в 2021 году

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту космические аппараты "Ионосфера-М" №1 и "Ионосфера-М" №2 с космодрома Восточный во втором квартале 2021 года, следует из информации на сайте госзакупок.

Согласно материалам контракта, целью выполнения опытно-конструкторской работы является подготовка наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" к проведению запуска в апреле-июне 2021 года космических аппаратов "Ионосфера-М" № 1 и "Ионосфера-М" № 2 с использованием ракеты-носителя "Союз-2.16" и разгонного блока "Фрегат".

В контракт, согласно документу, также входит выполнение послепусковых работ на стартовом комплексе, работы по очистке районов падения и оценка стоимости отделяющихся частей ракеты-носителя, найденных в районах падения.