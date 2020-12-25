На вооружение ВМС Великобритании принят четвертый патрульный корабль класса "Ривер-2"

ЦАМТО, 24 декабря. Командование ВМС Великобритании 17 декабря объявило о состоявшейся на ВМБ в Портсмуте краткой церемонии ввода в боевой состав флота патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessels) P233 "Тамар" (Tamar) класса "Ривер-2".

"Тамар" является четвертым из пяти заказанных патрульных кораблей класса "Ривер-2". Резка стали для "Тамар" началась в декабре 2016 года, спуск на воду состоялся в октябре 2018 года, крещение – в марте 2019 года. Корабль был передан ВМС Великобритании в июне 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, в 2014 году МО Великобритании заключило с компанией BAE Systems контракт стоимостью 348 млн. фунтов стерлингов на поставку трех кораблей класса "Ривер" Batch.2, "Форт" (Forth), "Мидуэй" (Medway) и "Трент" (Trent). Соглашение включало опцион на постройку еще двух кораблей, "Тамар" (Tamar) и "Спэй" (Spey), который был реализован 8 декабря 2016 года. Стоимость этого соглашения составила 287 млн. фунтов стерлингов. Контракт также включает обслуживание всех пяти кораблей серии. Общая стоимость программы "Ривер-2" составляет 648 млн. фунтов стерлингов.

Головной корабль серии, P222 "Форт", вошел в боевой состав британского флота в апреле 2018 года. Второй корабль, P223 "Мидуэй", был включен в боевой состав ВМС Великобритании в сентябре 2019 года, третий, P224 "Трент", в августе 2020 года.

В настоящее время продолжаются испытания P234 "Спэй", который прибыл в Портсмут в октябре 2020 года. Планируется, что все пять кораблей войдут в боевой состав флота к концу 2021 года.

Новые корабли повысят возможности ВМС Великобритании по патрулированию и защите морских границ, борьбе с терроризмом, противодействию пиратству, контрабанде, незаконному обороту наркотиков в своих территориальных водах и за рубежом.

Длина корабля составляет 90 м, ширина – 13 м, водоизмещение – около 2000 т, максимальная скорость – 24 узла, дальность плавания – 5500 морских миль, экипаж – 60 человек, автономность – 35 суток. Вооружение составляют одна 30-мм артиллерийская установка компании MSI-Defence Systems и две установки Mk.44. Летная площадка позволяет принимать вертолеты "Мерлин". На корабле может быть размещено подразделение морской пехоты численностью до 50 человек.