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В Москве под руководством министра обороны России прошло заседание Общественного совета при военном ведомстве

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Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ РИА Новости

ЦАМТО, 24 декабря. В Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу 23 декабря прошло заседание Общественного совета при военном ведомстве.

В ходе заседания министр обороны сообщил, что на данный момент заболеваемость COVID-19 в Вооруженных Силах РФ на 37% ниже, чем в общем по России.

"Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тысяч человек в Вооруженных Силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране", – сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу добавил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом "Спутник-V". В этой кампании, в том числе, задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдаленные гарнизоны в разных уголках страны.

Глава военного ведомства также напомнил, что Министерство обороны за год возвело в стране 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных COVID-19. В эти центры поставлено 24 тыс. ед. разного медицинского оборудования.

Продолжая заседание Общественного совета, министр обороны также сообщил, что в Армейских международных играх, которые состоятся в 2021 году, уже заявили свое участие почти 50 стран.

"На будущий год у нас уже заявили о своем участии почти 50 государств. Заявки продолжают поступать, и я надеюсь, что ничего не помешает нам в следующем году провести эти мероприятия", – сказал Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства напомнил, что в АрМИ-2020 приняли участие больше 30 стран, конкурсы проводились на территории пяти государств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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