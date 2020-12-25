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ТАСС

Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году

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Спуск на воду АПЛ "Белгород" - первого носителя подводных беспилотных аппаратов "Посейдон".
Спуск на воду АПЛ "Белгород" - первого носителя подводных беспилотных аппаратов "Посейдон".
Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости

Передача двух субмарин проекта "Ясень-М" "Казань" и "Новосибирск" также перенесена на 2021 год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Передача Военно-морскому флоту (ВМФ) России носителя ядерных подводных беспилотников "Посейдон" подлодки "Белгород" и двух субмарин проекта "Ясень-М" "Казань" и "Новосибирск" перенесена на 2021 год. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Предполагалось, что до конца 2020 года ВМФ получит АПЛ специального назначения "Белгород" проекта 09852 - носитель ядерных подводных беспилотников "Посейдон" и многоцелевые АПЛ проекта 885М "Ясень-М" - "Казань" и "Новосибирск". Однако сроки сдачи перенесены на следующий год", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в кораблестроительной отрасли подтвердил эту информацию. По его данным, перенос передачи флоту этих трех АПЛ, а также атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А ("Борей-А") на следующий год вызван главным образом тем, что по ряду причин, не зависящих от "Севмаша", строящего субмарины, в установленные сроки не выполнены запланированные программы испытаний.

Передача субмарин

О том, что АПЛ "Борей-А" - "Князь Олег" пополнит ВМФ РФ в 2021 году сообщил на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу. Ранее планировалось, что подлодка будет сдана в 2020 году.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

АПЛ спецназначения "Белгород" была выведена из эллинга 23 апреля 2019 года. Ожидалось, что ее передадут ВМФ в конце 2020 года при том, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон" она получит в 2021 году.

Головная АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" была спущена на воду 31 марта 2017 года. Сроки передачи ее флоту неоднократно переносились. Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщал, что в планах передать подлодку флоту в 2020 году. 9 декабря в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что лодка завершит все государственные испытания до конца года.

Первая серийная субмарина проекта 885М "Новосибирск" была спущена на воду 25 декабря 2019 года. Ожидалась, что она также войдет в состав ВМФ России в конце 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
БПЛА
СФ
Ядерный щит
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4 комментария
№1
25.12.2020 01:37
Снова обманули , похоже испытывать Казань будут еще долго
0
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№2
25.12.2020 08:31
Цитата, q
ядерных подводных беспилотников "Посейдон"
Было бы неплохо придумать названия подводным, летательным, надводным и др. беспилотникам. Во избежание путаницы)))
Например написав "беспилотник" в субмарине теряешься в догадках: то ли это БЛА либо надводный или ещё какой то. Ведь все они вполне релевантны для АПЛ
0
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№3
25.12.2020 09:51
Цитата, mikeinside сообщ. №1
Снова обманули , похоже испытывать Казань будут еще долго

Да я даже писал год назад, когда кто-то обещал в 2020мг сдать сразу ШЕСТЬ ПОДЛОДОК что это система такая.
Обещаешь сдать всё что строится, потом сдаёшь половину(что получается), и на следующий год обещаешь опять в 2 -3 раза больше. И все довольны. И обещающие и те кто обещания читают... Ну... если и есть недовольные так единицы и на них не принято обращать тут внимание 8-).

Если я правильно помню в этом году сдали 2 подлодки из 6-ти обещанных. Ну чтож, ждём ещё четыре. У нас в запасе почти неделя под ёлочку! 8-)
+1
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№4
25.12.2020 11:00
Цитата, ID: 19334 сообщ. №3
Рыночная система по восточному, у нас тоже самое)))
0
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