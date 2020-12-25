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ТАСС

Корвет для ТОФ "Алдар Цыденжапов" завершил государственные испытания

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Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 30.09.2020
Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 30.09.2020.
Источник изображения: Хабаровский край сегодня

Корабль совершил более 10 выходов в море для испытаний систем, механизмов и корабельного оружия

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Построенный для Тихоокеанского флота корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершил программу государственных испытаний. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба флота.

"Новейший корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный на Амурском судостроительном заводе, полностью завершил программу государственных испытаний и готов войти в состав Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корвет 16 июля был доставлен из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток, оттуда он совершил более 10 выходов в море для испытаний систем, механизмов и корабельного оружия. В частности, были проведены стрельбы из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 калибра 100 мм, шестиствольной артустановки АК-630, сообщили в пресс-службе. "Корабль успешно сбил артиллерией крылатую ракету, подавил береговые цели, имитирующие технику и укрепления условного противника, вел огонь по буксируемому морскому щиту. Кроме того, выполнен пуск по надводной цели противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Уран", отрабатывалась постановка электронных помех, проведены испытания бортового авиационного комплекса", - добавили там.

Прием корабля в состав Тихоокеанского флота намечен на 25 декабря.

Третий в серии строящихся в Комсомольске-на-Амуре многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота "Быстрый", за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации. Полное водоизмещение корабля достигает 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 тыс. миль.

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Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Компании
АСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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