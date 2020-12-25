Корвет для ТОФ "Алдар Цыденжапов" завершил государственные испытания

Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 30.09.2020.

Корабль совершил более 10 выходов в море для испытаний систем, механизмов и корабельного оружия

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Построенный для Тихоокеанского флота корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершил программу государственных испытаний. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба флота.

"Новейший корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный на Амурском судостроительном заводе, полностью завершил программу государственных испытаний и готов войти в состав Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корвет 16 июля был доставлен из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток, оттуда он совершил более 10 выходов в море для испытаний систем, механизмов и корабельного оружия. В частности, были проведены стрельбы из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 калибра 100 мм, шестиствольной артустановки АК-630, сообщили в пресс-службе. "Корабль успешно сбил артиллерией крылатую ракету, подавил береговые цели, имитирующие технику и укрепления условного противника, вел огонь по буксируемому морскому щиту. Кроме того, выполнен пуск по надводной цели противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Уран", отрабатывалась постановка электронных помех, проведены испытания бортового авиационного комплекса", - добавили там.

Прием корабля в состав Тихоокеанского флота намечен на 25 декабря.

Третий в серии строящихся в Комсомольске-на-Амуре многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота "Быстрый", за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации. Полное водоизмещение корабля достигает 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 тыс. миль.