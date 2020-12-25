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Известия.ru

Оператор «Роскосмоса» развеял миф о различающих автономера спутниках

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/COVER Images/Keystone Press Agency

Даже самые современные космические аппараты не могут разглядеть номерные знаки автомобилей. Об этом 24 декабря рассказала генеральный директор коммерческого оператора «Роскосмоса» по космической съемке компании «Терра Тех» Милана Элердова.

Миф о том, что космические аппараты могут вести съемку в любых условиях и различать с орбиты любые детали, включая модель и номер машины, текст в газете и тому подобное, получил распространение благодаря голливудским фильмам. Однако в реальной жизни самое лучшее разрешение съемки — 29 см на пиксель — будет у аппаратов проекта Legion от компании Maxar, запуск которых запланирован на 2021 год.

«Номеров машин при таком разрешении не разглядеть, но можно будет увидеть отдельные деревья, определить тип машины, разглядеть в виде отдельных точек скопления людей на пляжах и площадях», — приводит слова Элердовой «РИА Новости».

Она отметила, что стоимость таких снимков сверхвысокого разрешения начинается от 10 центов за 1 кв. км съемки. Это самый дорогой тип съемки и, соответственно, самый прибыльный для операторов.

Ранее, 28 ноября, стало известно, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» предлагает развернуть новую российскую орбитальную служебную станцию, которая сможет вести наблюдение за всей поверхностью Земли. Для этого станцию планируется поднять на высоту 400 км с наклоном 98 градусов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
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