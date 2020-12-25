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ТАСС

NASA прокомментировало слова Рогозина по поводу введения США санкций против компаний РФ

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NASA
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Источник изображения: © Herbert Heinsche/Shutterstock/FOTODOM

В американском космическом ведомстве заявили, что поддерживают и сотрудничество с Россией, и экспортный контроль

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поддерживает и сотрудничество с Россией, и американский экспортный контроль. К этому свелась суть ответа, данного в среду пресс-службой NASA на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать высказывания генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по поводу введения Министерством торговли США ограничительных мер в отношении ЦНИИмаш и центра "Прогресс".

"NASA поддерживает все американские усилия, призванные гарантировать, что технологии США не перенаправляются [в других странах] для несанкционированного применения в военных целях", - заявили в пресс-службе космического ведомства. Одновременно там заверили, что "NASA вместе с Министерством торговли [США] продолжит поддерживать [международное] гражданское космическое сотрудничество". "Особенно ту деятельность, которая связана с обеспечением работы Международной космической станции (МКС) в сотрудничестве с Россией, Канадой, Европой и Японией", - подчеркнули в NASA.

При этом в космическом ведомстве США проигнорировали уточняющие вопросы о том, намерено ли оно обсуждать в процессе межведомственных консультаций в Вашингтоне вопрос о введении нынешних санкций и протесте российской стороны, и есть ли шанс на то, что NASA выступит за отмену рестрикций, направленных против ЦНИИмаш и центра "Прогресс".

Рогозин во вторник потребовал от администрации США отмены данных санкций в отношении предприятий российской космической отрасли. В целом же эти ограничительные меры, представляющие собой по сути запрет на закупку американской продукции двойного назначения, были введены в понедельник в отношении нескольких десятков российских и китайских правительственных ведомств, госструктур и компаний, объявленных "конечными военными пользователями". Глава Роскосмоса заявил, что к этой категории были в том числе произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются. В качестве примера Рогозин привел ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов NASA. "Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" - отметил гендиректор Роскосмоса.

По его словам, Роскосмос планирует направить запрос в Минторг США. Кроме того, Рогозин сообщил, что послал в свете случившегося письмо руководителю NASA Джеймсу Брайденстайну. Рогозин предупредил, что эти санкции создадут дополнительные препятствия в российско-американском сотрудничестве, в том числе по МКС, станут еще одним раздражителем в сфере двусторонних отношений.

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