Россия восстановила закрытую со времен СССР лабораторию в Арктике

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после развала СССР спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба предприятия.

"На полигоне ЦНИИточмаш завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 миллиметров) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затрудненных (запыление, дождевание) условиях", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.

После распада СССР содержание испытательной базы не финансировалось, и ее пришлось законсервировать. За прошедшие годы лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело.

"Аттестация стала завершающим техническим этапом по восстановлению утерянной после распада СССР уникальной технологии проведения испытаний, которой владел только наш институт", - сообщил руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев.