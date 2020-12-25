Трамп обвинил Иран в атаке на посольство США в Багдаде

Вашингтон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что за нападением на посольство США в Багдаде стоит Иран.

"Наше посольство в Багдаде получило удары в воскресенье несколькими ракетами. Три ракеты не смогли стартовать. Угадайте, откуда они были: из Ирана. Теперь мы слышим разговоры о новых нападениях на американцев в Ираке", - написал Трамп в твиттере.

"Несколько дружеских советов Ирану: если хоть один американец будет убит, я возложу ответственность на Иран. Подумайте хорошенько", - добавил президент США.

Ранее сообщалось, что "зеленая зона" в Багдаде подверглась в воскресенье ракетному обстрелу.

Так, по посольству США в Багдаде были выпущены не менее трех ракет из установок залпового огня типа "Катюша" и снаряды, сообщают местные СМИ.

Информация о пострадавших не поступала.