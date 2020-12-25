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Интерфакс-АВН

Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Он считает законопроект "подарком" России и Китаю

Вашингтон. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду использовал право вето против законопроекта об оборонном бюджете, который ранее одобрил Конгресс США.

"Я возвращаю документ в Конгресс без моей подписи", - приводятся слова Трампа в заявлении Белого дома.

Оборонный бюджет в нынешнем виде Трамп назвал "подарком Китаю и России".

"К сожалению, закон не включает важнейшие меры национальной безопасности, включает положения, которые оскорбляют наших ветеранов и историю наших вооруженных сил. Предложенные меры противоречат усилиям моей администрации, нацеленным на то, чтобы интересы нашей страны стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике", - говорится в заявлении президента.

Трамп не раз предупреждал о планах применить право вето в отношении этого законопроекта.

Ранее обе палаты конгресса одобрили этот проект, причём - подавляющим большинством голосов. Это означает, что теперь, после ветирования документа Трампом, конгрессмены все равно могут добиться одобрения проекта оборонного бюджета.

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, документ подразумевает введение санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Однако Возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

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