С корабля напал: дальневосточные морпехи получат тяжелую бронетехнику

Первыми новые БМП-3Ф получат морпехи Тихоокеанского флота, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. В каждой из двух бригад на них перевооружат по одному батальону. Ранее такая модификация машин поставлялась только на экспорт. Эксперты отмечают, что данная техника резко увеличит огневую мощь и мобильность «черных беретов» на Дальнем Востоке.

Первыми новые БМП-3Ф получат морпехи Тихоокеанского флота, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. В каждой из двух бригад на них перевооружат по одному батальону. Ранее такая модификация машин поставлялась только на экспорт. Эксперты отмечают, что данная техника резко увеличит огневую мощь и мобильность «черных беретов» на Дальнем Востоке.

Береты быстрого реагирования

Поставки новой боевой техники в войска начнутся со следующего года. Сначала боевые машины получит 40-я отдельная бригада морской пехоты на Камчатке. Ранее врио командира расположенной в Приморье 155-й бригады капитан 2 ранга Игорь Татарченко сообщил, что подразделения его части в ближайшее время также получат БМП-3Ф.

На прошедших в сентябре стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на полигоне Опук такие машины впервые были высажены с десантного корабля в поддержку российских морпехов. Как ранее сообщали «Известия», эксперимент признали успешным.

Переоснащению морской пехоты ТОФ уделяется повышенное внимание. В последние годы она получила не только бронетранспортеры БТР-82А, но и танки Т-80БВ, а также глубоко модернизированные БМП-2М. В августе на Дальнем Востоке с ее участием прошли уникальные учения. Впервые «черные береты» высадились на Чукотском полуострове одновременно с моря и с воздуха. В двусторонних бригадных маневрах приняли участие около 4 тыс. военных и более 800 единиц техники.

— В советское время 55-я дивизия морской пехоты, расположенная в Приморье, начала получать только что принятые на вооружение базовые модификации БМП-3, — сообщил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Успели перевооружить один батальон, но затем наступили 1990-е, и этот процесс прервался. Современные их флотские варианты имеют мощное вооружение — две пушки и несколько пулеметов. Огневая мощь подразделений на этих машинах в разы выше, чем на БТР-82. Кроме того, они лучше бронированы. Всё это очень важно при десантировании вплавь. Морпехи будут иметь все необходимые средства, чтобы подавить огневые точки противника. Кроме того, у гусеничных машин лучшая проходимость, а это критично, учитывая, что на тихоокеанском побережье далеко не везде условия подходят для колесной техники.

В последние годы морская пехота получает танки, самоходные орудия и это соответствует новым задачам, которые перед ней стоят, отметил эксперт.

— Сегодня морская пехота входит в силы быстрого реагирования. Подразделения могут погрузиться на корабль и отправиться в любую точку мира. Наличие тяжелого вооружения позволит им самостоятельно выполнить любые задачи, — рассказал Дмитрий Болтенков.

Компонент мобильных сил

Общая численность морской пехоты России оценивается в 12–13 тыс. военнослужащих. Три флота имеют по одной бригаде. Тихоокеанский — две. В составе Каспийской флотилии один полк, сформированный в 2018 году. По данным оборонного ведомства, укомплектованность «черных беретов» техникой поддерживается на уровне 100%.

Все подразделения находятся в постоянной боевой готовности и вместе с ВДВ составляют основу российских войск быстрого реагирования.

В составе каждой из бригад есть два-три батальона морской пехоты и по одному десантно-штурмовому. Часть солдат учат прыжкам с парашютом. Но по сравнению с соединениями ВДВ «черные береты» имеют более «тяжелую» структуру. В их частях больше бронетехники. Во многих есть танки и самоходные артиллерийские орудия, зенитные ракетные комплексы. Некоторые бригады располагают установками залпового огня «Град».

Планировалось усовершенствовать и средства доставки морпехов. Именно на Тихом океане планировалось разместить первые большие универсальные десантные корабли типа «Мистраль». Для их базирования во Владивостоке уже создавалась необходимая инфраструктура. Разрыв контракта Францией из-за антироссийских санкций не остановил этих планов.

В этом году на керченском судостроительном заводе «Залив» были заложены два российских аналога «Мистралей» — универсальные десантные корабли проекта 23900. Кроме традиционных способов высадки бойцов они смогут перебрасывать «черных беретов» на берег вертолетами и скоростными катерами.

В 2018 году Северный флот пополнился большим десантным кораблем (БДК) «Иван Грен» проекта 11711. Вскоре ожидается принятие в состав флота второго однотипного корабля — «Петр Моргунов». Сейчас он находится на стадии испытаний.

Машина для флота

Обычная БМП-3, которая поставляется в Сухопутные войска, тоже способна плавать. Но она создавалась для преодоления рек и небольших пресных водоемов. Для использования морской пехотой конструкторам пришлось ее доработать. Воздухозаборник вынесли на выдвигающуюся телескопическую трубу. На корпусе и башне установили волноотражающие щитки, повысили плавучесть и устойчивость на воде. В результате машину стало возможно безопасно применять при волнении моря до трех баллов.

На воде машина способна находиться до семи часов. Ее скорость при этом выше, чем у общевойскового варианта, и достигает 10 км/ч. По хорошей дороге на суше гусеничная машина развивает скорость до 70 км/ч, а по грунтовке — 45 км/ч.

Для облегчения морского варианта с нее сняли оборудование для самоокапывания. Не получила она и дополнительного комплекта бронирования, предназначенного для модернизированных «сухопутных» БМП-3.

Зато флотская БМП сохранила огневую мощь своей сухопутной версии. 100-миллиметровое орудие низкой баллистики позволяет стрелять как прямой наводкой, так и по навесной траектории. Через ствол запускаются и управляемые противотанковые ракеты. Кроме того, имеется скорострельная 30-миллиметровая пушка, а также пулеметы.

Экспортная версия БМП-3Ф уже поставлялась за рубеж. Она состоит на вооружении морской пехоты Индонезии. В 2010-м страна приобрела у Рособоронэкспорта 17 таких машин. В 2012-м заказала еще 37 штук. В 2019-м был подписан еще один контракт на дополнительные 22 боевые машины общей стоимостью $108 млн.

Индонезийские военные особенно отмечали высокую мощь вооружения БМП-3Ф, ее низкий силуэт, снижающий заметность, надежность и неприхотливость в обслуживании.

В 2020-м морская пехота островного государства стала стартовым заказчиком и БТ-3Ф, созданного на базе БМП-3Ф. За счет снятия большей части вооружения на плавающей боевой машине удалось серьезно расширить десантный отсек. Теперь она вмещает не 10, а 15 солдат. О заказах на этот вариант от российского Министерства обороны пока не сообщалось.