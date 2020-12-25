ВВС США провалили испытания «настоящей» гиперзвуковой ракеты

Управление перспективных исследовательских проектов и Военно-воздушные силы (ВВС) Вооруженных сил США провалили попытку первого запуска прототипа «настоящей» гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC), сообщает Air Force Magazine, ссылаясь на источники, знакомые с проектом.

По их словам, запуск изделия со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress должен был состояться на прошлой неделе, однако этого не произошло не из-за «вопроса конструкции», а в связи с «глупыми ошибками». Американское издание отмечает, что планировалось испытать прототип, разрабатываемый американской корпорацией Lockheed Martin.

В сентябре издание The Drive сообщило, что Управление перспективных исследовательских проектов успешно провело летные испытания (в составе B-52 Stratofortress) прототипов двух конкурирующих гиперзвуковых ракет, разрабатываемых в рамках программы HAWC американскими компаниями Lockheed Martin и Raytheon.

По данным Raytheon, «ракета нового типа», разрабатываемая в рамках проекта HAWC, сможет перелететь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес за 39 минут без перерыва. Изделие получит гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД), а не окажется планирующим с гиперзвуковой скоростью боевым блоком.