Главком ВМФ принял в Калининграде новый БДК

Андреевский флаг поднят на большом десантном корабле «Петр Моргунов», построенном на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».

БДК «Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015-го, спуск на воду – в мае 2018-го.

Торжественный подъем флага на новом БДК, успешно прошедшем испытания, состоялся 23 декабря на заводе «Янтарь». В церемонии принял участие главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

«Петр Моргунов» включен в состав Северного флота и в ближайшее время совершит переход к месту службы.

Новый корабль назван в честь генерал-лейтенанта береговой службы Петра Алексеевича Моргунова – первого в СССР кавалера ордена Нахимова I степени. В годы Великой Отечественной войны – участник обороны Севастополя, затем – начальник береговой обороны Черноморского флота.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)