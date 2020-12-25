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Главком ВМФ принял в Калининграде новый БДК

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Источник изображения: vpk-news.ru

Андреевский флаг поднят на большом десантном корабле «Петр Моргунов», построенном на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».

БДК «Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015-го, спуск на воду – в мае 2018-го.

Торжественный подъем флага на новом БДК, успешно прошедшем испытания, состоялся 23 декабря на заводе «Янтарь». В церемонии принял участие главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

«Петр Моргунов» включен в состав Северного флота и в ближайшее время совершит переход к месту службы.

Новый корабль назван в честь генерал-лейтенанта береговой службы Петра Алексеевича Моргунова – первого в СССР кавалера ордена Нахимова I степени. В годы Великой Отечественной войны – участник обороны Севастополя, затем – начальник береговой обороны Черноморского флота.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
СФ
ЧФ
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