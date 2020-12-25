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Технологии «Витязя» при погружении на 10 км глубину используют в военном сегменте

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Источник изображения: vpk-news.ru

Технологии, проверенные при погружении в Марианскую впадину в мае беспилотного подводного аппарата «Витязь-Д», будут использованы и в военных целях, сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

8 мая 2020 года российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д»  совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики «Витязя» зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров.

«Мы сильно боялись, что у нас будут проблемы со связью, но в итоге все сигналы проходили даже с лучшим качеством и большей уверенностью, чем мы могли себе предположить. Это тоже прорывная технология, которая ложится не только в гражданский, но и в будущем в военный сегмент», - сказал Рахманов в интервью телеканалу ОТР.

«Мы отработали уникальные возможности использования робототехники, управления без человека на расстоянии», - сообщил Рахманов о погружении «Витязя». По его словам, это «открывает новую страницу в возможности использования робототехники для целей как исследования, так и освоения недр Мирового океана».

«Сейчас мы занимаемся обитаемыми аппаратами, занимаемся их проектированием для хождения на ту же самую глубину, и я вас уверяю, что эти аппараты будут еще более серьезными с точки зрения защиты человека», - заявил он.

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