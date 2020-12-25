Иранские ЗРК успешно щелкают саудовские БПЛА в Йемене

Саудовская Аравия, развязавшая войну в Йемене, терпит одно поражение за другим.

Сейчас войска Эр-Рияда и саудовской коалиции отступают практически на всех фронтах. Особенно тяжелое положение для саудитов сложилось в провинции Мариб.

Очевидно, что успехи йеменского повстанческого движение «Ансар Аллах» вызваны поставками новейшего иранского вооружения. Военпром Ирана снабжает хуситов своими новинками, которые испытываются непосредственно в условиях боевых действий.

Так, ПВО повстанцев сбило китайский разведывательно-ударный БПЛА CH-4 саудитов. Китайца «завалили» в провинции Мариб в ходе попытки сил Саудовской Аравии отразить наступление.

По-видимому, для этого был применен новейший иранский ЗРК. В связи с появлением на театре военных действий таких систем авиаудары с малых и средних высот саудовской авиации превращаются в лотерею, говорит Free News.

Сбитый дрон CH-4 является аналогом американского MQ-9 Reaper. На его основе китайцы сделали CH-5, который практически не отличим от американского первоисточника. Так как CH-4 не такой технологичный и существенно дешевле, то он пользуется большой популярностью в армиях Ближнего Востока.