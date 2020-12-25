В армии в два раза увеличат количество высокоточных ракет большой дальности

Минобороны России планирует резко нарастить заказ на стратегические крылатые ракеты. "В начале следующего года заключим долгосрочные контракты на дополнительную закупку высокоточных ракет большой дальности, чем увеличим их количество в два раза", - доложил в минувший понедельник президенту страны глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Речь идет об очень дорогостоящем оружии, и применяют его военные для решения особо важных задач. Но даже в мирное время без учебных пусков им никак не обойтись. Поэтому Минобороны России и увеличивает такие заказы. Причем делает это на протяжении последних нескольких лет. По данным ведомства, за счет подобных контрактов с 2012 года число носителей высокоточного оружия выросло в Российской армии и на флоте в 13 раз. А количество крылатых ракет наземного, воздушного и морского базирования увеличилось там в 37 раз.

Поясним, что это за оружие и почему для генералов так важно иметь его в военных арсеналах. Например, морские ударные комплексы "Калибр", крылатые ракеты Х-101 Дальней авиации России и сухопутные оперативно-тактические комплексы "Искандеры" относятся к стратегическим неядерным силам. На практике это означает, что, даже не используя атомное снаряжение, такие системы помогают генералам и адмиралам решать стратегические задачи. Их применение оказывает существенное влияние на ход крупного сражения, а то и позволяет переломить ситуацию на театре военных действий. Хотя речь идет о новейших ударных системах, они уже успели доказать свою исключительную эффективность в реальной боевой обстановке. Достаточно вспомнить, какое опустошающее воздействие на террористов в Сирии оказали массированные удары российских стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 по пунктам управления, позициям и складам боевиков. Тогда летчики в том числе использовали ракеты Х-101.

Внезапная атака высокоточными крылатыми ракетами "Калибр", которую в ноябре 2015 года наши корабли выполнили по террористам из акватории Каспия, вообще достойна изучения в военных вузах.

Или взять оперативно-тактические "Искандеры". В свое время их появление в Российской армии наделало много шума на Западе. Сейчас эта уникальная техника есть во всех военных округах России, а в некоторых из них базируется несколько ракетных соединений. С интервалом в одну минуту этот комплекс может стрелять двумя боеприпасами, в том числе крылатой ракетой,и управлять ими на всем протяжении полета.

По своей мощности вооружение "Искандера" эквивалентно ядерной бомбе. Более того, его ракеты сами могут нести ядерную боевую часть. Несомненным достоинством комплекса является его мобильность. Скрытно перемещаясь с места на место, он остается неуловимым для противника. К тому же подвижность "Искандера" гарантирует внезапность нанесения ракетного удара.

Что обычная, что крылатая ракета летят на расстояние около 500 километров и несут боевую нагрузку, не превышающую полтонны. Притом, что боеприпас набирает высоту от 20 до 50 километров, его отклонение от цели не превышает семи метров. Непредсказуемая траектория и невидимость для радаров, которую гарантирует технология "стелс", делает "Искандер" практически неуязвимым для американских "Пэтриотов" и их европейских аналогов. Поэтому эксперты утверждают: уникальная боевая техника незаменима для уничтожения всех существующих в мире противовоздушных и противоракетных систем, а также военных аэродромов, армейских центров управления и связи.

Юрий Гаврилов