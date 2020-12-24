Оппозиция Армении намерена просить Россию о второй военной базе

Армянская оппозиция предложила создать в стране вторую российскую военную базу

В Армении считают, что одной российской военной базы в стране недостаточно для обеспечения безопасности. Оппозиционеры намерены просить Москву о создании еще одной - на границе с Азербайджаном. Лидер партии "Просвещенная Армения" уверен, что для защиты от Баку Еревану не хватит даже всех денег страны.

Армянская оппозиция выступает за создание второй военной базы России, которая бы располагалась в области Сюник, граничащей с Азербайджаном. Такой пункт можно было бы прописать в новом соглашении о безопасности с Россией, считает лидер партии "Просвещенная Армения" и глава одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян.

"Особое место в новом соглашении должна занять безопасность Сюникской области. В этой связи считаем жизненно важным начать безотлагательные переговоры о размещении новой российской военной базы в Сюникской области», - написал он на своей странице в Facebook.

По мнению армянского политического деятеля, военная база может стать как «гарантом долгосрочного мира и безопасности в регионе", так и «опорой эффективной, динамичной деятельности российских миротворческих сил в Карабахе».

Он также отметил опыт «102-й российской военной базы в Гюмри», который, уверен Марукян служит «гарантией эффективности этого механизма безопасности». «На протяжении десятилетий эта база обеспечивала неприкосновенность армяно-турецкой границы", - подчеркнул он.

Оппозиционный политик считает, что новый документ между Ереваном и Москвой мог бы стать «демонстрацией многовековой дружбы народов, защиты общих ценностей, борьбы с существующими угрозами».

Ранее на пресс-конференции он выразил мнение, что увеличение военного бюджета в следующем году до $2,7 млрд не обеспечит безопасность в регионе. Оппозиционер обратил внимание, что несмотря на неоднократные заявления азербайджанского президента Ильхама Алиева о том, что карабахский конфликт «решен», он не прекращает вооружать свою армию.

"Азербайджан готовится к новым авантюрам. Чтобы противостоять этим вызовам нужно начать переговоры по подписанию нового соглашения с Россией и установлению базы в Сюнике. Миротворцы в Карабахе смогут получать обеспечение намного проще из Сюника, чем из Гюмри", - отмечал Марукян.

Оппозиционер уверен, если Армения направит на оборону весь бюджет страны, то и этих средств не хватит на решение вопроса безопасности республики.

При этом он отметил, что его партия уже начала проводить консультации с «партнерами из России».

«С людьми, которые работают в Совете Европы, с членами армяно-российской парламентской комиссии", - отметил политик.

Напомним, что с конца сентября в непризнанной республике Нагорный Карабах произошла эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. Стороны проводили открытые боестолкновения, в которых гибли не только военные, но и мирные граждане. Ереван и Баку пытались заключить перемирие трижды при помощи разных посредников. Но эти попытки не увенчались успехом.

Тем не менее в ночь на 10 ноября стороны при помощи России смогли заключить мирное соглашение. Прекращение огня позволило провести обмен телами погибших и пленными. Кроме того, на территории размещены российские миротворцы, которые контролируют соблюдение пунктов соглашения.

Согласно документу, Азербайджану были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Баку заявили о том, что это соглашение максимально выгодно для азербайджанской стороны. В Ереване тем временем не прекращаются акции протеста оппозиции, которая недовольна тем, что премьер-министр страны Никол Пашинян пошел на такие уступки.

Оппозиционеры требуют его ухода, выдвинув на пост главы кабмина Армении бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

Во вторник, 22 декабря, сторонники оппозиции собрались на главной площади Еревана с тем же требованием. Ближе к вечеру они не стали расходиться - напротив - установили палатки и металлические бочки, в которых развели огонь, чтобы согреться. По окончании митинга многие протестующие разошлись, некоторые остались на ночь. Неоднократно организаторы акций предупреждали, что митингующие намерены перейти к более решительным действиям.

Ангелина Мильченко