Войти
Naked Science

Американский истребитель шестого поколения получит виртуального пилота

648
0
0
Истребитель шестого поколения в представлении художника
Истребитель шестого поколения в представлении художника.
Источник изображения: theaviationist

Перспективный американский истребитель шестого поколения, создаваемый по программе Next-Generation Air Dominance (NGAD), вероятно, получит второго пилота, роль которого сыграет ИИ.

Как заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, истребитель шестого поколения, создаваемый в интересах американских Военно-воздушных сил, почти наверняка оснастят «продвинутым» искусственным интеллектом, который сможет брать на себя обязанности летчика. Это позволит решить целый ряд задач, связанных в том числе с живучестью крылатой машины.

Де-факто представитель Военно-воздушных сил просто в очередной раз озвучил тренд, который сейчас крайне популярен на Западе (и не только). Согласно нему, в будущем истребители смогут решать боевые задачи в беспилотном режиме. Отдельные проявления этой концепции мы можем видеть уже сейчас — на примере существующих истребителей-бомбардировщиков.

Тем не менее любая информация об американском истребителе шестого поколения крайне важна. Напомним, в этом году неожиданно для всего мира ВВС США сообщили о летных испытаниях демонстратора самолета, создаваемого по программе Next Generation Air Dominance. Таким образом, Соединенные Штаты могут стать первыми в мире, кто получит истребитель нового поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
18.11.2020
Американцы провели воздушный бой между реальным самолетом и виртуальным противником
17.04.2020
Показаны «невероятные» способности F-22
05.03.2019
Европа пустилась вдогонку за боевыми роботами России и США
14.02.2019
Охота крепкая
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
14.10.2013
Поколение "5 минус"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 20:05
  • 18
Интервью Юрия Борисова
  • 24.12 19:55
  • 3
Военнослужащие Космических сил США отныне будут называться «Стражами»
  • 24.12 19:28
  • 32
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 24.12 19:23
  • 8
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 24.12 19:22
  • 106
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 24.12 19:08
  • 16
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 24.12 19:06
  • 4
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 24.12 18:57
  • 8
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 24.12 18:52
  • 1
Авиадесантируемая самоходка "Лотос" для ВДВ вышла на предварительные испытания
  • 24.12 18:41
  • 1
Соглашение о постройке турецких корветов проекта MILGEM для ВМС Украины
  • 24.12 18:39
  • 1
Российская армия получила более 900 беспилотников с 2012 года
  • 24.12 18:37
  • 2
F-35 и F-16 ВВС США выполнили «слоновью прогулку» у границ России
  • 24.12 17:36
  • 161
Огневая мощь свободы
  • 24.12 17:31
  • 2
Интервью главы ОСК Алексея Рахманова
  • 24.12 17:13
  • 2158
Как насчёт юмористического раздела?